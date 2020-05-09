Порошенко: Убежден, что ЕС достойно пройдет нынешние испытания, станет сильнее и крепче

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил Объединенную Европу с днем рождения.

"Этот проект преодолел не одно испытание и каждый раз выходил сильнее. Убежден, что ЕС с достоинством пройдет и нынешние сложные испытания, станет еще сильнее и крепче", - приводит высказывание Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность"

"Украина всегда была и остается преданным союзником ЕС в утверждении общих ценностей, свободы и стабильности, а также в нашем общем деле по построению Европы непререкаемого авторитета верховенства права, надежды на процветающее будущее для всех и свободной от территориальных посягательств и распределительных линий", - отметил пятый президент Украины.

Порошенко поблагодарил Евросоюз за неизменную и твердую поддержку как на полях реформ, так и на фронте противодействия российской агрессии.

"Будущее Украины в ЕС! Вместе мы обязательно победим. С Днем рождения, Европа!", - говорится в обращении.