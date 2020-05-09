Политика

10:33 09.05.2020

Отзыв грузинского посла из Киева не ставит под сомнение партнерство с Украиной - премьер Грузии

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Отзыв грузинского посла из Киева не ставит под сомнение партнерство с Украиной - премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзыв из Киева грузинского посла для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины не означает, что будут поставлены под сомнения дипломатические отношения или существующее между двумя странами стратегическое партнерство.

"Конечно же, мы отзовем посла, но это не означает, что поставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков", - заявил Гахария в субботу журналистам.

Он выразил уверенность, что из-за "отдельно взятых безответственных политиков" отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом.

В то же время, глава грузинского правительства, оценивая решение о назначении Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, назвал это решение непонятным.

"Непонятно, когда стратегический партнер назначает уже осужденного судебной системой и приговоренного за тяжкие преступления человека на должность", - отметил Гахария.

При этом он напомнил, что после того, как Саакашвили был назначен в свое время главой Одесской областной государственной администрации, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть после "определенных историй" отношения между Грузией и Украиной в нормальные рамки.

"Я лично был в это включен, лично посещал Киев, лично проводил встречи. Сейчас мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать нашим братским и стратегическим отношениям и не поставили бы под риск эти отношения. Это для нас важнее всего", - сказал Гахария.

При этом он также выразил надежду, что Саакашвили не будет позволено вмешиваться во внутренние дела Грузии из Киева. "Как смогут удержать Михеила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - сказал премьер.

Теги: #грузия #саакашвили #гахария
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