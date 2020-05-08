Политика

19:56 08.05.2020

Агрессия РФ против Украины длится уже дольше Второй мировой и унесла более 13 тыс. жизней – Кулеба

2 мин читать
Агрессия РФ против Украины длится уже дольше Второй мировой и унесла более 13 тыс. жизней – Кулеба

Агрессия России против Украины длится уже дольше Второй мировой войны и привела к более, чем 13 тысячам убитых и более 27 тысячам раненных в самом сердце Европы, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На короткое время жила надежда, что с учреждением ООН возникнет более справедливый и мирный мир, где применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства было бы невообразимым. К сожалению, для некоторых, включая одного из постоянных членов Совета безопасности ООН, это обязательство не значит слишком много. Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война", - сказал Кулеба в онлайн-обращении к Совету безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на специальном заседании по формуле Арриа.

В то же время министр подчеркнул, что возвышение роли Иосифа Сталина в РФ служит в частности оправданию агрессии Москвы против Украины и Грузии. "Мы сожалеем в связи с возвышением роли Сталина в России. Это преследует цель восстановления тоталитарного государства с одним непогрешимым лидером в его главе. Это служит имитации чувства безупречности режима, созданию образа внешнего врага и оправданию агрессии Москвы против соседей, таких как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина - одна из наиболее пострадавших во Второй мировой стран. "Украина - одна из стран, которая больше всего пострадала в ходе наибольшей трагедии XX века - Второй мировой войне, которая принесла невыразимые человеческие страдания и ужасы Холокоста в Европу. Даже по самым скромным оценкам, число моих погибших соотечественников составляет 8.5 млн. Более 7 млн украинцев боролись против нацизма в семи ариях: в Красной армии, Украинской повстанческой армии, польских, французских, британских, канадских и американских вооруженных силах", - отметил Кулеба.

Еще по теме

Теги: #донбасс #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 08.05.2020
МИД Украины призвало Грузию не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса украинских реформ

МИД Украины призвало Грузию не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса украинских реформ

17:34 07.05.2020
Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

11:10 07.05.2020
В Госдепе США настаивают, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и восстановления контроля Украины над границей

В Госдепе США настаивают, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и восстановления контроля Украины над границей

00:53 06.05.2020
Боевики ранили одного украинского военнослужащего на Донбассе, еще один военный получил боевую травму – штаб ООС

Боевики ранили одного украинского военнослужащего на Донбассе, еще один военный получил боевую травму – штаб ООС

21:26 05.05.2020
Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

Если РФ действительно хочет урегулирования на Донбассе, тогда ей тоже следует повысить уровень своей делегации в ТКГ – Костин

19:14 05.05.2020
Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе - Костин

Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе - Костин

18:14 05.05.2020
От перестановки переговорщиков в ТКГ Путин не меняется - нардеп Гончаренко

От перестановки переговорщиков в ТКГ Путин не меняется - нардеп Гончаренко

17:37 05.05.2020
Указ Зеленского о составе ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины - Рахманин

Указ Зеленского о составе ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины - Рахманин

15:12 05.05.2020
Резников стал первым замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, изменен состав делегации - указ

Резников стал первым замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, изменен состав делегации - указ

15:02 05.05.2020
Индия передала Украине 30 000 таблеток противовирусного препарата

Индия передала Украине 30 000 таблеток противовирусного препарата

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВЕРХОВНАЯ РАДА РАЗУМКОВ

Внеочередное заседание Рады назначено на 13 мая – распоряжение

ГРУЗИЯ ЗЕЛЕНСКИЙ СААКАШВИЛИ

Зеленский считает, что Грузия ошибочно реагирует на назначение Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ

МИНСКИЙ ФОРМАТ ТКГ ОРДЛО

Действия координатора гуманитарной подгруппы в Минской ТКГ не всегда содействуют освобождению всех украинских граждан – источник

ГРУЗИЯ СААКАШВИЛИ

Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили

ТКГ РЕЗНИКОВ ВЫБОРЫ ДОНБАСС

Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Испания нацелены на подписание соглашения об общем авиационном пространстве – разговор глав МИД

Внеочередное заседание Рады назначено на 13 мая – распоряжение

Посол Украины в Германии почтил память жертв Второй мировой войны и призвал построить в центре Берлина мемориал украинским жертвам нацизма

Трамп не думает, что Китай намеренно выпустил коронавирус, вероятная причина - "некомпетентность"

Нардеп Потураев: Это суверенное дело Украины, кого из ее граждан на какие должности назначать

Нардепы предлагают Раде призвать ООН, парламентские ассамблеи и иностранные правительства осудить нарушения Россией прав и свобод крымских татар

Миссией Саакашвили будет контроль денег МВФ - депутат Кучеренко

Зеленский: мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции, за годы Второй мировой погибло более 8 млн украинцев

Зеленский: усиление делегации Украины в ТКГ поддерживают Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к такому формату присоединилась и РФ

Регламентный комитет Рады поддержал проект постановления о возвращении работы парламента в обычный режим с 18 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА