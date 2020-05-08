Внеочередное заседание Рады назначено на 13 мая – распоряжение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 13 мая.

"В связи с требованием 158 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с ч.8 ст.19 Регламента Верховной Рады: созвать внеочередное пленарное заседание… на 10:00 13 мая 2020 года", - говорится в распоряжении спикера, обнародованном на сайте парламента в пятницу.