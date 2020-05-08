Политика

16:52 08.05.2020

Посол Украины в Германии почтил память жертв Второй мировой войны и призвал построить в центре Берлина мемориал украинским жертвам нацизма

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Посол Украины в Германии почтил память жертв Второй мировой войны и призвал построить в центре Берлина мемориал украинским жертвам нацизма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник почтил память жертв Второй мировой войны, среди которых более 8 млн украинцев, возложив венки и цветы к монументу советским воинам в Тиргартене и призвав Бундестаг, сенат и мэрию Берлина построить в центре города мемориал украинским жертвам национал-социализма.

"До сих пор мы вежливо, возможно, слишком вежливо просили наших немецких друзей и партнеров установить памятник восьми миллионам украинских жертв нацизма в центре Берлина. Пока что ответа не было. Отныне мы больше не будем просить, а будем требовать, чтобы эти украинские жертвы войны немецкого порабощения были, наконец, достойно отмечены", - сказал посол в эфире ведущего немецкого радио "Deutschlandfunk" в пятницу, сообщили в посольстве Украины в Германии агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, в дипучреждении подчеркнули, что у этого мемориала, возле Бранденбургских ворот, уже шестой год подряд именно 8 мая посольство Украины организует совместно с немецкими партнерами, представителями иностранных дипломатических миссий и членами украинской общины церемонию почтения памяти всех жертв Второй мировой войны и отмечания особого вклада Украины в победу над национал-социализмом.

"В этом году, учитывая пандемию коронавируса церемония прошла в новом формате с соблюдением определенной дистанции, однако в невероятно трогательной атмосфере, наполненной чувством благодарности перед предыдущими поколениями за вклад в построение демократического строя в Европе и одновременно ответственности перед следующим поколением относительно передачи им этого горького опыта для избежания ошибок в будущем", - подчеркнули в посольстве.

В частности, к церемонии почтения памяти жертв Второй мировой в центре Берлина по личному приглашению посла Мельника присоединились Вице-президент немецкого Бундестага Клаудиа Рот (зеленые), бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, Президент парламента Берлина Ральф Виланд, Государственный секретарь по вопросам Европы МИД ФРГ, член Федерального правительства Михаэль Рот, более 20 депутатов парламента, иностранные послы и руководители дипмиссий, столичных фондов и музеев, общественных организаций, члены украинской общины и другие.

Минутой молчания в пятницу были отмечены 60 млн жертв, погибших в военные годы, среди которых более 8 млн украинцев. В посольстве напомнили, что против захватчиков боролись более 6 млн украинцев в рядах Красной армии, а 250 тыс - в вооруженных силах антигитлеровской коалиции.

Теги: #мельник #посол #память #германия
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