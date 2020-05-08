Политика

16:23 08.05.2020

Нардеп Потураев: Это суверенное дело Украины, кого из ее граждан на какие должности назначать

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Нардеп Потураев: Это суверенное дело Украины, кого из ее граждан на какие должности назначать

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев приветствует назначение главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины экс-президента Грузии Михэила Саакашвили и надеется, что совет будет иметь достаточно возможностей влиять на разработку и имплементацию реформ.

"Моя позиция неизменна - я приветствую назначение Михаэла Саакашвили на эту должность, потому что он является мощным драйвером реформ. Тут нужно надеяться, что этот совет будет иметь достаточно полномочий, инструментов и возможностей влиять на разработку реформ и их дальнейшую имплементацию, чтобы разработанные решения не оставались на уровне проектов", - заявил Потураев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отказался комментировать позицию грузинского правительства по поводу этого назначения, но подчеркнул, что это суверенное право Украины, как государства, назначать своих граждан на любые посты.

"Я бы не хотел комментировать позицию грузинских политиков. Грузия была и остаётся нам дружной страной, стратегическим партнером Украины, который также страдает от оккупации Россией части своей территории... Но хотел бы подчеркнуть, что это наше суверенное дело, кого из граждан Украины назначать на какие должности. Господин Саакашвили сейчас гражданин Украины и это суверенное право Украины, на какую должность и с каким функционалом его назначать", - сказал нардеп.

По словам члена фракции "Слуга народа", приговоры против Саакашвили в Грузии были признаны политически мотивированными.

"Касательно приговоров, которые были по Саакашвили в Грузии, опять таки без каких либо комментариев в отношении внутренних грузинских дел, хочу также сказать, что эти приговоры в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными. И поэтому Михэил Саакашвили не находится в базе Интерпол, запросы на его экстрадицию в Грузию никогда не выполнялись из-за того, что приговоры в отношении его и членов его команды на уровне всех цивилизованных стран признаны имеющими под собой политический подтекст", - добавил Потураев.

Теги: #потураев #грузия #саакашвили
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