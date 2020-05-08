Политика

15:50 08.05.2020

Нардепы предлагают Раде призвать ООН, парламентские ассамблеи и иностранные правительства осудить нарушения Россией прав и свобод крымских татар

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Нардепы предлагают Раде призвать ООН, парламентские ассамблеи и иностранные правительства осудить нарушения Россией прав и свобод крымских татар

Группа народных депутатов из разных фракций предлагает Раде принять обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира для чествования жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений государством-агрессором Российской Федерацией прав и свобод крымскотатарского народа.

Как сообщает сайт парламента, соответствующий проект постановления №3449 зарегистриван в Раде в пятницу.

Среди авторов проекта постановления депутаты из фракций «Голос», «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Батькивщина», группы «За будущее».

Теги: #рф #оон #крым #татары #верховная_рада
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