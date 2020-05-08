Политика

15:49 08.05.2020

Миссией Саакашвили будет контроль денег МВФ - депутат Кучеренко

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Миссией Саакашвили будет контроль денег МВФ - депутат Кучеренко

Назначенный главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины экс-президент Грузии Михэил Саакашвили будет контролировать использование средств МВФ, заявил агентству «Интерфакс-Украина» народный депутат фракции ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Это какая-то непонятная должность, наполнение которой зависит от личности. Михэил - это яркая личность, президент, который будет пытаться отыгрывать какую-то роль. Как я понимаю, его основной миссией будет контролировать деньги МВФ, чтобы их меньше воровали. Наверное, это не плохо», - сказал Кучеренко агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Депутат добавил, что намерен обратиться в исполнительный комитет Национального совета реформ.

«Я обращусь к нему официально по ряду вопросов и, исходя из его реакции, я определюсь: это пиар или что-то рациональное», - добавил нардеп.

Реакцию грузинского правительства представитель парламентской фракции «Батькивщина» предложил оценивать с юридической точки зрения.

«На самом деле, они об этом и предупреждали. Тогда речь шла о назначении на официальную должность - на вице-премьера. Тут должна быть дана юридическая оценка, мне кажется, что у грузин такая глубокая на это реакция», - сказал Кучеренко.

Теги: #кучеренко #саакашвили #мвф
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