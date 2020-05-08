Политика

14:52 08.05.2020

Зеленский: усиление делегации Украины в ТКГ поддерживают Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к такому формату присоединилась и РФ

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Зеленский: усиление делегации Украины в ТКГ поддерживают Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к такому формату присоединилась и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным решением повышение уровня делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, и хотел бы, чтобы Российская Федерация также предприняла соответствующие шаги.

"Я считаю, что мы действительно сделали очень правильный шаг. Нас поддерживают в этом и Германия, и Франция. Также хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было очень быстро, чтобы люди, которые находятся на заседаниях Трехсторонней контактной группы, могли принимать решения, чтобы у них был статус, государственный статус", - сказал он на брифинге в пятницу в Луганской области, который транслировал телеканал "Наш".

Теги: #рф #зеленский #франция #германия #ткг
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Интерфакс-Украина
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