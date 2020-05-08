Регламентный комитет Рады поддержал проект постановления о возвращении работы парламента в обычный режим с 18 мая

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады поддержал проект постановления о возвращении парламента к традиционному режиму работы, сообщает партия "Слуга народа".

"18 мая Верховная Рада возвращается к обычному режиму работы. Но с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. Соответствующий проект постановления, который подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, поддержал сегодня профильный комитет на своем заседании", - сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Фейсбуке в пятницу.

Как отмечается в сообщении, заменить внеочередные заседания на очередные крайне необходимо, поскольку кроме законопроектов по борьбе с коронавирусом есть еще множество важных для страны законопроектов, которые наработаны в комитетах и ожидают рассмотрения.

"Это будет сбалансированная работа Рады в нормальном состоянии. Однако с соблюдением всех мер безопасности, как мы это делаем и сейчас", - цитирует пресс-служба Арахамию.