Политика

14:15 08.05.2020

Лукашенко был бы рад видеть на параде переболевших COVID-19, но тащить их туда не будут

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Лукашенко был бы рад видеть на параде переболевших COVID-19, но тащить их туда не будут

Президент Беларуси Александр Лукашенко опровергает информацию, что на парад в День Победы приглашают людей, переболевших COVID-19, но заявляет, что с удовольствием увидел бы их там.

"Я свое мнение уже высказал. Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, мое кредо, мое требование", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует госагентство БелТА.

Информация о том, что на парад приглашают тех, кто переболел коронавирусом, ранее появилась в ряде белорусских СМИ и телеграмм-каналов.

"Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие - это люди, которые победили. Не болезнь (это самое простое, что можно победить), не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие", - заметил он.

Президент снова повторил свое мнение о том, что ситуация с коронавирусом - это "настоящая истерия, психоз". "Люди просто стали бояться. И нам дорого стоило успокоить людей. И я похвалил их совсем недавно - и наших стариков, и молодежь - весь наш народ. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести, а все остальное - в руках людей", - заявил Лукашенко.

Теги: #коронавирус #лукашенко #беларусь
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