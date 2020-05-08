Глава ОП Ермак: сегодня мы чтим память всех, кто приближал победу над нацизмом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что в День памяти и примирения 8 мая в Украине чтят память всех, кто освобождал ее от нацизма, от которого пострадала едва ли не каждая украинская семья.

"Никогда снова. Эти два простых слова мы запомнить на всю жизнь, как символ величайшей трагедии 20-го века. Во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец. Пожалуй, нет ни одной украинской семьи, которая бы не пострадала от нацизма", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

"Сегодня мы чтим память всех, кто приближал победу над нацизмом. Всех, кто освобождал Украину от нацистской оккупации. Всех, кто стал жертвой нацизма. Верю, что наша память о них будет служить залогом того, что подобная трагедия больше не повторится в мировой истории. Никогда снова!", - отметил Ермак.