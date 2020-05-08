Политика

12:48 08.05.2020

Действия координатора гуманитарной подгруппы в Минской ТКГ не всегда содействуют освобождению всех украинских граждан – источник

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Действия координатора гуманитарной подгруппы в Минской ТКГ не всегда содействуют освобождению всех украинских граждан – источник

Украина не смогла добиться освобождения ряда удерживаемых лиц в ОРДО во многом из-за позиции координатора Рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Тони Фриша. Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников, знакомых с работой подгруппы.

Так, по данным источников, на одном из заседаний подгруппы представителям Украины не удалось добиться информации о 20 конкретных лицах. "Это произошло потому, что Фриш обсуждение этого вопроса просто прекратил", - сообщил собеседник агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Фриш также по неизвестным причинам предложил ускорить дату взаимного освобождения, в результате чего Украине не были переданы многие установленные лица. При этом, отметил он, координатор гуманитарной подгруппы так и не посетил украинских граждан, находящихся в тюрьмах ОРДО.

По мнению украинской стороны, сказал собеседник агентства, необходимо прежде всего разделить все списки на "установленных" и "не установленных", после чего выполнить Минские соглашения, которые чётко указывают на то, что освобождение должно происходить в отношении всех удерживаемых на всех удерживаемых лиц.

Теги: #минский_формат #ткг #ордло
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