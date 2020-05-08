Шмыгаль ожидает после завершения карантина заседания украино-итальянского совета по экономическому сотрудничеству и проведения общего бизнес форума

Премьер-министр Укрианы Денис Шмыгаль ожидает в 2020 году после завершения карантин заседания украино-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения общего бизнес форума.

"После того как завершится карантин, мы ожидаем заседания украино-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения общего бизнес форума в рамках визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте в этом году", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа и делегацией представителей итальянских компаний, работающих в Украине.

Посол в свою очередь добавил, что Украина представляет интерес для инвестиций.

"Италия является одним из первых коммерческих партнеров Украины на мировом и европейском уровне, и мы поставили себе цель увеличить инвестиции и углубить экономическое сотрудничество", - сказал Чечилиа.

Отмечается, что стороны договорились активизировать сотрудничество в различных сферах экономики, в частности, в развитии энергетики, агробизнеса и инфраструктуры.