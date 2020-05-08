Политика

12:32 08.05.2020

Шмыгаль ожидает после завершения карантина заседания украино-итальянского совета по экономическому сотрудничеству и проведения общего бизнес форума

1 мин читать
Шмыгаль ожидает после завершения карантина заседания украино-итальянского совета по экономическому сотрудничеству и проведения общего бизнес форума

Премьер-министр Укрианы Денис Шмыгаль ожидает в 2020 году после завершения карантин заседания украино-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения общего бизнес форума.

"После того как завершится карантин, мы ожидаем заседания украино-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения общего бизнес форума в рамках визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте в этом году", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа и делегацией представителей итальянских компаний, работающих в Украине.

Посол в свою очередь добавил, что Украина представляет интерес для инвестиций.

"Италия является одним из первых коммерческих партнеров Украины на мировом и европейском уровне, и мы поставили себе цель увеличить инвестиции и углубить экономическое сотрудничество", - сказал Чечилиа.

Отмечается, что стороны договорились активизировать сотрудничество в различных сферах экономики, в частности, в развитии энергетики, агробизнеса и инфраструктуры.

Теги: #шмыгаль #италия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 07.05.2020
Итальянским католикам позволят ходить в церкви с 18 мая

Итальянским католикам позволят ходить в церкви с 18 мая

13:21 07.05.2020
Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

12:41 07.05.2020
Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

16:18 06.05.2020
Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

14:43 06.05.2020
Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

14:10 06.05.2020
В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

09:46 05.05.2020
Итальянские предприятия "Метинвеста" возобновили работу после приостановки из-за карантина

Итальянские предприятия "Метинвеста" возобновили работу после приостановки из-за карантина

03:32 05.05.2020
В Италии продолжают лечение коронавируса около 100 тыс. человек

В Италии продолжают лечение коронавируса около 100 тыс. человек

14:41 04.05.2020
Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

13:57 04.05.2020
Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов в Украине с 11 мая - Шмыгаль

Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов в Украине с 11 мая - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИНСКИЙ ФОРМАТ ТКГ ОРДЛО

Действия координатора гуманитарной подгруппы в Минской ТКГ не всегда содействуют освобождению всех украинских граждан – источник

ГРУЗИЯ СААКАШВИЛИ

Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили

ТКГ РЕЗНИКОВ ВЫБОРЫ ДОНБАСС

Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

РАДА ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЕ

Депутаты на внеочередном заседании Рады предлагают рассмотреть 26 вопросов – нардеп Кравчук

КОРОНАВИРУС ГОНЧАРЕНКО ЗАКОН ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ

"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Послы G7 поблагодарили Родена за работу в Украине и подчеркнули важность для Украины доработать новую программу МВФ

Действия координатора гуманитарной подгруппы в Минской ТКГ не всегда содействуют освобождению всех украинских граждан – источник

Кулеба: Буду прилагать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались дружескими и стратегическими

Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Назначение Саакашвили не будет иметь катастрофических последствий для возможностей сотрудничества Украины и Грузии - Грищенко

Пандемия коронавируса вызвала "цунами" ксенофобии в мире - Гутерриш

МИДы Украины и Германии установили конструктивный диалог

Саакашвили: Первое, что нужно сделать для помощи экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства

Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили

Саакашвили считает свое назначение главой Нацсовета реформ фактом того, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА