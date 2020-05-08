Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба главы государства.

"В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также рядом с памятником находится братская могила, где покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения пгт Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

8 мая в Украине День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.