Политика

11:53 08.05.2020

Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

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Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

 

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба главы государства.

"В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также рядом с памятником находится братская могила, где покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения пгт Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

8 мая в Украине День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Теги: #зеленский #память #луганская_область
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