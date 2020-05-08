Назначение Саакашвили не будет иметь катастрофических последствий для возможностей сотрудничества Украины и Грузии - Грищенко

Назначение Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ не будет иметь катастрофических последствий для возможностей сотрудничества Украины и Грузии, однако всегда лучше иметь хорошие отношения со странами, которые находятся в значительной мере в той же ситуации, что и Украина, сообщил вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр иностранных дел Украины (2010-2012, 2003-2005) Константин Грищенко.

"Я не думаю, что это будет иметь какие-то катастрофические последствия для возможностей нашего сотрудничества с Грузией в тех сферах, где оно может давать какие-то практические результаты. Но с точки зрения тональности таких отношений, возможности реализации визитов - все это, конечно, будет иметь негативное влияние. На Саакашвили нынешняя грузинская власть реагирует очень остро и очень негативно", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам Грищенко, Грузия оценивает это назначение негативно, хотя и признает, что это право Украины решать такие кадровые вопросы. "Но для нынешнего правительства Грузии это также довольно серьезный сигнал о том, что считаться с позицией Тбилиси нынешняя власть не собирается", - добавил он.

Грищенко также обратил внимание на то, что сотрудничество с Грузией может давать в международных организациях, других форумах дополнительный плюс Украине.

"Отношения с Грузией не настолько уже важны, если брать сравнение значения для нас Грузии по сравнению с другими странами. Но, конечно, всегда лучше иметь хорошие отношения со странами, которые находятся в значительной мере в той же ситуации, что и Украина, и где сотрудничество может давать, по крайней мере, в международных организациях, других форумах, какой-то дополнительный плюс. А от насколько оно стоит того в целом, это зависит от того, что именно будет поручено Саакашвили, насколько он будет реальным командным игроком в правительственных структурах. Сейчас очень тяжело это оценивать", - пояснил он.

Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.