МИДы Украины и Германии установили конструктивный диалог

Конструктивный диалог, установившийся между Министерствами иностранных дел Украины и Германии, может содействовать прогрессу в переговорном процессе в рамках «Нормандской четверки», сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» в Киеве собеседник, близкий к переговорам.

«МИД Германии в целом и министр иностранных дел Хайко Маас (Heiko Maas) в частности активно демонстрируют заинтересованность в достижении конкретных результатов «Нормандского» процесса», - сказал он.

Собеседник напомнил, что министры иностранных дел Украины и Германии провели отдельный телефонный разговор в начале мая после видеоконференции глав МИД Украины, Германии, Франции и России 30 апреля.

«Видно желание добиться прогресса в переговорах. Чего, к огромному сожалению, нельзя сказать о некоторых сотрудниках аппарата Федерального канцлера Германии», - отметил источник агентства.

С конца 2017 года советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике стал Ян Хеккер (Jan Hekker), сменивший Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen), проработавшего в течение 12 лет.

До назначения на это пост Хеккер возглавлял отдел по политике беженцев и был одним из немногих консультантов по внешней политике в истории Германии, у которого позади не было дипломатической карьеры.