Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".