Саакашвили считает свое назначение главой Нацсовета реформ фактом того, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги"

Бывший президент Грузии (2004-2013 гг.), экс-глава Одесской областной государственной администрации Михэил Саакашвили назвал свое назначение главой Исполнительного комитета реформ свидетельством готовности президента Украины Владимира Зеленского идти на неординарные шаги, от которых его многие отговаривали.

"Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения. Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус кво, а статус кво - это болото", - написал Саакашвили на странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что "Украину нужно вытаскивать из болота" и заверил в своей готовности максимально помогать Зеленскому с учетом своего опыта, успехов и неудач.

"Огромное спасибо всем тем, кто поддерживал мою кандидатуру, но главная работа начинается сейчас. Без хорошего сотрудничества с Верховной Радой, с правительством, с гражданским обществом и бизнесом у нас ничего не получится, а у нас обязательно должно получиться!", - отметил Саакашвили.

Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Ранее в него входили заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, один из членов Кабинета министров Украины – по согласованию с премьер-министром Украины, а также глава одного из комитетов Верховной Рады Украины (по согласию).

Теперь глава Исполнительный комитет реформ состоит из главы и его заместителя, которые входят в состав самого Нацсовета реформ. Заседания Исполнительного комитета реформ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Согласно положению от 2014 года, решение Нацсовета реформ принимается большинством голосов присутствующих на заседании ее членов при поддержке решения главой Национального совета реформ - президентом Украины, а также председателем Верховной Рады и премьер-министром Украины.

Решение Нацсовета реформ в случае необходимости реализуются путем издания в установленном порядке актов президента Украины, внесения президентом на рассмотрение Верховной Рады соответствующих законопроектов или взятия членами Нацсовета реформ публичных обязательств реализовать право законодательной инициативы, право инициативы в принятии нормативных актов.

Кроме того, теперь решения Нацсовета реформ могут быть представлены Исполнительным комитетом реформ в отношениях с органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и СМИ.

Как известно, в июле 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым постановил создать Национальный совет реформ как специальный консультативно-совещательный орган при президенте по стратегическому планированию, согласованию позиций по стратегии реформ в Украине и мониторингу их реализации.

Главой этого органа является президент Украины, в его состав вошли представители правительства, парламента Украины, руководство Национального банка, гражданские активисты.

В мае 2015 года указом президента был также утвержден состав и положение о Совещательном международном совете реформ. Согласно указу, тогда возглавил этот орган экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В декабре 2015 года Порошенко создал вместо Совещательного международного совета реформ Международный совещательный совет, главой которого был определен президент Украины.