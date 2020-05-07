Политика

22:56 07.05.2020

Климпуш-Цинцадзе: Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами

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Климпуш-Цинцадзе: Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами

Назначение Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ свидетельствует о пренебрежении Украиной международных обязательств, считает народный депутат из фракции "Европейская солидарность", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш- Цинцадзе.

"То, что наши коллеги из власти не прислушиваются к оппозиции это уже не новость, а то, что они не прислушиваются к предостережениям наших партнеров, что они готовы раскидываться и разрушать партнерские взаимоотношения ради назначения одного весьма одиозного человека, то это уже достаточно серьезный звоночек относительно их политики", - сказала Климпуш- Цинцадзе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" вечером в четверг.

Она почеркнула, что представители власти данное назначение могут аргументировать, тем, что они, мол, против вмешательства в суверенные дела Украины, но суды Грузии этому конкретному политику вынесли приговоры.

"Украина, к слову, в соответствии с нашими международными обязательствами, в соответствии с нашим и грузинським присоединением к одной из европейской конвенций Совета Европы и нашего двухстороннего соглашения должна бы выполнять такие приговоры на своей территории, потому это вообще о правовом взаимодействии и правовом выполнении уголовных и других примесей. И Украина, к сожалению, этим абсолютно пренебрегает несмотря на то, что были заявления и премьер-министра, и президента страны, которая для нас является партнером, с которой у нас есть и совместные цели, и совместный враг, и совместные задачи. И нам нужна будет и далее их поддержка за границей на разных международных площадках",- отметила Климпуш-Цинцадзе.

По мнению народного депутата, "разбрасываться так друзями, как минимум, недальновидно".

"Кроме этого, человек, который не уважает украинское государство, который нарушил украинскую границу, просто плюнув в глаза нашим пограничникам, не знаю, заслуживает ли он какую- либо должность в этом государстве и реанимацию в политической жизни Украины", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.

 

Теги: #климпуш_цинцадзе #саакашвили #украина #назначение
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