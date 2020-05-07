Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников подчеркивает неизменность позиции Украины о порядке установления мира и проведения выборов на всей территории Донбасса: сначала Россия должна передать контроль над украинско-российской границей, и только после этого можно будет перейти к политической части.

"Никаких выборов не может быть под дулами автоматов. Сначала условия безопасности, сначала контроль над границей со стороны украинского правительства, возможно, с помощью каких-то международных институтов, но в любом случае: контроль, условия безопасности и только после этого местные выборы", - подчеркнул он на встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и членов делегации Украины в ТКГ с представителями СМИ в четверг, сообщает пресс-служба ОП.

Резников отметил, что новый состав делегации Украины в ТКГ сбалансирован, поскольку сейчас там есть представители парламента и представители правительства. По его мнению, это поможет усилить позиции Украины, а наличие в делегации представителей различных органов власти будет способствовать прозрачности ее работы.

Руководитель ОП Ермак пояснил, что решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира в Украине и желанием украинской стороны активизировать работу ТКГ. Он также заверил, что официальные стороны переговоров не изменились.

"Хочу напомнить, что три стороны сегодня представлены в Трехсторонней контактной группе. Чтобы не было никаких других разговоров, это для нас неизменно – это Украина, Россия и ОБСЕ. Никаких других представителей в ТКГ нет", - заявил он.

Ермак также отметил, что партнеры Украины по Нормандскому формату из Франции, Германии, России, а также ОБСЕ были проинформированы о решении сформировать такую делегацию, а сейчас оно официально подкреплено указом президента Украины Владимира Зеленского.

Руководитель Офиса главы государства указал, что Трехсторонняя контактная группа продолжает деятельность в четырех подгруппах: по безопасности, политической, гуманитарной и экономической.

"Я считаю, что этим шагом Украина еще раз демонстрирует большую серьезность и большие намерения, которые есть у нашей страны для выполнения Минских договоренностей. Во-вторых, мы демонстрируем, что мы хотим двигаться и не терять время. Как уже несколько раз говорил президент, мы не собираемся годами вести безрезультатные переговоры", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что сегодня Украина показывает всему миру, что делает все возможное, что при этом в ее интересах, чтобы завершить войну и выполнить то, что прописано в Минских договоренностях и её устраивает.

При этом руководитель Офиса Зеленского добавил, что в Минских договоренностях есть пункты, которые не отвечают интересам Украины.