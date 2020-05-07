Политика

17:34 07.05.2020

Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

2 мин читать
Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников подчеркивает неизменность позиции Украины о порядке установления мира и проведения выборов на всей территории Донбасса: сначала Россия должна передать контроль над украинско-российской границей, и только после этого можно будет перейти к политической части.

"Никаких выборов не может быть под дулами автоматов. Сначала условия безопасности, сначала контроль над границей со стороны украинского правительства, возможно, с помощью каких-то международных институтов, но в любом случае: контроль, условия безопасности и только после этого местные выборы", - подчеркнул он на встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и членов делегации Украины в ТКГ с представителями СМИ в четверг, сообщает пресс-служба ОП.

Резников отметил, что новый состав делегации Украины в ТКГ сбалансирован, поскольку сейчас там есть представители парламента и представители правительства. По его мнению, это поможет усилить позиции Украины, а наличие в делегации представителей различных органов власти будет способствовать прозрачности ее работы.

Руководитель ОП Ермак пояснил, что решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира в Украине и желанием украинской стороны активизировать работу ТКГ. Он также заверил, что официальные стороны переговоров не изменились.

"Хочу напомнить, что три стороны сегодня представлены в Трехсторонней контактной группе. Чтобы не было никаких других разговоров, это для нас неизменно – это Украина, Россия и ОБСЕ. Никаких других представителей в ТКГ нет", - заявил он.

Ермак также отметил, что партнеры Украины по Нормандскому формату из Франции, Германии, России, а также ОБСЕ были проинформированы о решении сформировать такую делегацию, а сейчас оно официально подкреплено указом президента Украины Владимира Зеленского.

Руководитель Офиса главы государства указал, что Трехсторонняя контактная группа продолжает деятельность в четырех подгруппах: по безопасности, политической, гуманитарной и экономической.

"Я считаю, что этим шагом Украина еще раз демонстрирует большую серьезность и большие намерения, которые есть у нашей страны для выполнения Минских договоренностей. Во-вторых, мы демонстрируем, что мы хотим двигаться и не терять время. Как уже несколько раз говорил президент, мы не собираемся годами вести безрезультатные переговоры", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что сегодня Украина показывает всему миру, что делает все возможное, что при этом в ее интересах, чтобы завершить войну и выполнить то, что прописано в Минских договоренностях и её устраивает.

При этом руководитель Офиса Зеленского добавил, что в Минских договоренностях есть пункты, которые не отвечают интересам Украины.

Теги: #ткг #резников #выборы #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 07.05.2020
Президентские выборы в Беларуси пройдут в промежуток с 9 по 30 августа

Президентские выборы в Беларуси пройдут в промежуток с 9 по 30 августа

13:53 07.05.2020
ЦИК подготовила предложения по оптимизации избирательных процедур на местных выборах

ЦИК подготовила предложения по оптимизации избирательных процедур на местных выборах

13:18 07.05.2020
Украина сохранит в составе ТКГ представителей власти независимо от позиции России - Ермак

Украина сохранит в составе ТКГ представителей власти независимо от позиции России - Ермак

11:45 07.05.2020
Выборы президента Польши перенесены, голосование может пройти по почте

Выборы президента Польши перенесены, голосование может пройти по почте

11:10 07.05.2020
В Госдепе США настаивают, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и восстановления контроля Украины над границей

В Госдепе США настаивают, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и восстановления контроля Украины над границей

20:00 06.05.2020
Зеленский заявил, что не допустит установления на местных выборах надуманных барьеров для региональных партий

Зеленский заявил, что не допустит установления на местных выборах надуманных барьеров для региональных партий

19:16 06.05.2020
Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

17:21 06.05.2020
Украина предлагает согласовать расширенный состав делегаций всех сторон в ТКГ и привлечь к работе в подгруппах в качестве приглашенных представителей ОРДЛО и внутренне перемещенных лиц – Ермак

Украина предлагает согласовать расширенный состав делегаций всех сторон в ТКГ и привлечь к работе в подгруппах в качестве приглашенных представителей ОРДЛО и внутренне перемещенных лиц – Ермак

16:36 06.05.2020
В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

13:40 06.05.2020
На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РАДА ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЕ

Депутаты на внеочередном заседании Рады предлагают рассмотреть 26 вопросов – нардеп Кравчук

КОРОНАВИРУС ГОНЧАРЕНКО ЗАКОН ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ

"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

МЕДРАБОТНИКИ РАДА ЗАКОН

Парламент Украины приравнял умерших медработников в период карантина из-за COVID-19 к статусу военнослужащих

КОРОНАВИРУС ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАДА ЗАКОН

Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения противодействовать COVID-19

ЦИК ВЫБОРЫ

ЦИК подготовила предложения по оптимизации избирательных процедур на местных выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты на внеочередном заседании Рады предлагают рассмотреть 26 вопросов – нардеп Кравчук

"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

Нардеп Бойко: Мы будем праздновать 9 мая, но с соблюдением всех требований карантина

Парламент Украины приравнял умерших медработников в период карантина из-за COVID-19 к статусу военнослужащих

Всеукраинская ассоциация ОТГ просит власть не допустить уничтожения уже существующих громад при утверждении перспективных планов

Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения противодействовать COVID-19

Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны – Ермак

Следующее внеочередное заседание Рады состоится в среду - Арахамия

Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

Порошенко расценил результаты саммита "ЕС - Западные Балканы" как четкий сигнал готовности Евросоюза к дальнейшему развитию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА