Политика

17:19 07.05.2020

Президентские выборы в Беларуси пройдут в промежуток с 9 по 30 августа

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Президентские выборы в Беларуси пройдут в промежуток с 9 по 30 августа

Центризбирком Беларуси будет предлагать депутатам несколько вариантов даты президентских выборов, в любом случае выборы состоятся не раньше 9 августа, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" в четверг председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

"Центризбирком предложит депутатам несколько вариантов дат для проведения президентских выборов. В любом случае это будет август, не раньше 9 августа", - сказала Ермошина.

В соответствии с действующим законодательством, в Беларуси выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за пять месяцев, и проводятся не позднее, чем за два месяца, до истечения срока полномочий предыдущего президента.

Как сообщалось, Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) 8 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая сообщил, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в минувший понедельник.

"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

Предыдущие президентские выборы в Беларуси состоялись 11 октября 2015 года. Явка избирателей на президентских выборах составила 86,75%. Победил Лукашенко, набрав 83,5% голосов. Лукашенко остается президентом Беларуси с 1994 года.

Теги: #цик #выборы #беларусь
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