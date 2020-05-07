Политика

16:24 07.05.2020

"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

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"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

Парламентская фракция "Европейская солидарность" намерена инициировать изменения в принятый Верховной Радой законопроект №3376-1 о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей, заявляет народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наша фракция будет подавать правки и требовать, чтобы все-таки законодательно государство защитило всех медиков, которые, защищая нас с вами, перенесли Covid-инфекцию", - сказал Гончаренко на брифинге в четверг в Киеве.

Он напомнил, что народные депутаты приняли законопроект авторства депутатов из фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", который предусматривает предоставление денежной помощи семьям медиков, которые умерли от последствий Covid-инфекции. По словам парламентария, принятый законопроект также предусматривает, что медики, которые заразились коронавирусом во время работы, и получили в результате этого группу инвалидности, будут застрахованы.

Гончаренко напомнил, что "Европейская солидарность" в своем законопроекте, который был включен в повестку дня, но в зале заседаний не рассматривался, предлагала государственное страхование медикам, которые переболели коронавирусной болезнью Covid-19.

Теги: #коронавирус #гончаренко #закон #евросолидарность
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