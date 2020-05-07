Всеукраинская ассоциация ОТГ просит власть не допустить уничтожения уже существующих громад при утверждении перспективных планов

Всеукраинская ассоциация объединенных территориальных громад (ОТГ) выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

"Всеукраинская Ассоциация объединенных территориальных громад просит встать стать на защиту 127 ОТГ, которые уничтожаются в процессе окончательного утверждения перспективных планов формирования громад областей. Соответствующие письма были направлены президенту Украины, премьер-министру Украины, депутатским фракциям политических партий в ВРУ", - говорится в сообщении Ассоциации.

Отмечается, что ранее, Ассоциация ОТГ обращалась ко всем областным государственным администрациям и просила сохранить ОТГ, которые прошли демократический путь добровольного объединения и выборы.

"Однако, не все областные государственные администрации нашли возможность сохранить уже существующие громады, усилить при необходимости или предоставить возможность развития в следующие пять лет. Как результат - исчезают 127 объединенных территориальных громад", - подчеркивается в обращении.

В Ассоциации считают, что формирование нового административно-территориального устройства должно состояться на основе уже действующих объединенных громад.

"Сейчас ряд громад имеют средний и высокий уровень состоятельности, обеспечивают надлежащий уровень предоставления услуг, проводят значительную проектную деятельность, но политические или бизнес-влияния способствовали их присоединению к городам или к еще не объединенным громадам. В Ассоциации считают, что такой несправедливый подход к формированию перспективных планов, которые уничтожают действующие ОТГ, приводит к социальной напряженности, протестам, потери доверия к государству.

Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой и Черкасской областей.