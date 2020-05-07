Политика

14:29 07.05.2020

Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны – Ермак

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Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями украинской киноиндустрии, на которой подчеркнул, что все разговоры о сокращении поддержки украинского кинематографа безосновательны.

По его словам, в последние годы украинское кино демонстрирует положительные тенденции. "Мы увидели, что начали происходить положительные изменения – украинское кино начало получать международные премии, зарабатывать деньги, показывать бокс-офисы (кассовые сборы). Все это будет поддерживаться", - отметил Ермак на встрече, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он напомнил, что с целью поддержки отрасли продлены сроки подачи отчетности для производителей кинопродукции. Руководитель Офиса президента убежден, что сегодня важно поддержать тех работников отрасли, которые не являются штатными сотрудниками кинокомпаний.

"Многие профессии сегодня фактически остановились. Мы должны позаботиться о тех людях, которые не являются штатными работниками в продакшенах, телевизионных или кинокомпаниях. Большое спасибо тем людям, которые руководят большими продакшенами и, имея сегодня тяжелую ситуацию, продолжают выплачивать заработную плату, содержать этих людей", - сказал Ермак.

Руководитель ОП обратил внимание на вопросы дистрибуции украинского кинематографа за рубежом. "Хочется начать диалог, хочется, чтобы вы чувствовали, что даже сегодня, имея в стране войну, эпидемии, мы не забываем о культуре, не забываем о кино", - отметил он.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, направленный на поддержку креативной индустрии в условиях эпидемии COVID-19.

Кроме того, разработаны поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение специальной ставки НДС для операций в сфере культуры в размере 7%. "Это европейская практика, когда культурные услуги имеют специальное налоговое администрирование", - отметил депутат.

Кроме того, представители комитета обсуждали с Кабинетом министров возможность дополнительного использования средств стабилизационного фонда в области культуры, среди которых – кинематограф.

Эк-глава Госкино, продюсер Филипп Ильенко призвал правоохранительные органы усилить эффективность в борьбе с онлайн-пиратством.

Продюсер Владимир Яценко отметил, что важно систематизировать наработки киноиндустрии по системе KPI, что позволит определить критерии оценки контента, который производит украинский кинематограф. По его словам, целесообразно провести аудит проектов, получивших финансовую поддержку Госкино в этом году.

Ермак призвал представителей отрасли подавать свои предложения как в Офис президента, так и в профильный парламентский комитет.

Руководитель Офиса президент предложил создать институт советников при Госкино, которыми могут стать, в частности, иностранные специалисты в сфере кинематографа.

Теги: #ермак #финансирование #кино
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