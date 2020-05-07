ЦИК подготовила предложения по оптимизации избирательных процедур на местных выборах

Центральная избирательная комиссия подготовила предложения к Избирательному кодексу, которое усовершенствует проведение местных выборов, и предлагает парламентскому комитету по вопросам организации государственной власти их обсудить.

"Комиссия (ЦИК – ИФ) предлагает начать дискуссию по ряду нововведений, которые оптимизируют и упростят избирательные процедуры на местных выборах", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК в четверг.

Как отмечается в сообщении, среди основных процедурных моментов, которые, по мнению ЦИК, нуждаются в уточнении – урегулирование вопроса о назначении и проведении первых и дополнительных местных выборов в год проведения очередных местных выборов, упорядочивание сроков назначения разных видов местных выборов и объявления избирательных процессов, усовершенствование регламентации территориальной организации местных выборов.

Центризбирком также предлагает устранить несогласованности в порядке формирования состава территориальных избирательных комиссий и увеличение сроков их формирования за пределами избирательного процесса, упрощение требований к документам, которые подаются в избирательные комиссии для получения статуса соответствующего субъекта избирательного процесса, члена избирательной комиссии.

В ЦИК также считают необходимым закрепить законодательную возможность разработки, ведения и использования во время выборов электронных сервисов, инновационных технологий для подсчета голосов и установления результата выборов, в том числе в форме экспериментов или пилотных проектов.

По мнению членов Центризбиркома, целесообразно также усовершенствовать регламентацию полномочий избирательных комиссий, процедуры досрочного прекращения полномочий членов избирательных комиссий, повышение ответственности субъектов избирательного процесса за злоупотребления и нарушение требований закона во время формирования также комиссий.

ЦИК также предлагает внести изменения в законы "О Центральной избирательной комиссии" и "О государственном реестре избирателей" для усовершенствования избирательного законодательства, усиления институциональной способности комиссии, конкретизации и упрощения отдельных процедур.