Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с коронавирусной болезнью Covid-19.

"Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко отметил, что Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Кроме того, Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море», - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера по результатам видеоконференции с послами стран-членов Альянса и Представительством НАТО в Украине.

Пристайко также отметил активное участие Украины в деятельности Альянса, направленной на преодоление пандемии коронавируса.

"Украина готова присоединиться к международным усилиям в разработке универсальных мер для гражданской, военной и экономической сфер с целью преодоления последствий пандемии и смягчения экономических результатов карантина. Двигаясь к членству в НАТО, Украина с радостью помогает нашим партнерам в сфере стратегических авиаперевозок. Украинские самолеты активно помогают с доставкой медицинских грузов в рамках программы SALIS", - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что отдельную опасность во время пандемии составляет масштабная кампания по дезинформации, которую проводит РФ.

"Всех беспокоит распространение в медиа различных теорий заговора, имеющие целью ослабить способность государств НАТО и ЕС вместе реагировать на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Такие целенаправленные действия вызывают дополнительный вред обществу, которое и так претерпело значительных потрясений из-за кризиса", - подчеркнул Пристайко.