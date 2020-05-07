Политика

11:10 07.05.2020

В Госдепе США настаивают, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и восстановления контроля Украины над границей

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В Госдепе США настаивают, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и восстановления контроля Украины над границей

Выборы на Донбассе могут быть проведены только при условии полного прекращения огня, отвода российских войск и восстановления украинского контроля над границей, заявил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, сообщает Голос Америки

"Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо, гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над ее международной границей. Я думаю, президент (Украины - ИФ) Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, хотят (президент России - ИФ) Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны и территории этой страны", - заявил Кент на онлайн-дискуссии в "Фонде Маршала".

Он отметил, что главным инструментом разрешения конфликта на Донбассе остаются Минские соглашения. Их выполнение всеми сторонами является единственным способом прекращения войны. В то же время Россия с первого дня нарушала и продолжает нарушать Минские соглашения, подчеркнул Кент.

"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории... Они нарушали Минские договоренности с момента подписания. Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на своей собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые она на себя взяла", - заявил он.

Также Кент положительно оценил обмен пленными, который состоялся в последние месяцы. В то же время он отметил, что более ста граждан Украины удерживаются в России или на оккупированных территориях.

"Много чего ещё нужно сделать для освобождения остальных пленных. Также много работы по разведению сил", - отметил он.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что надеется, что в октябре 2020 года местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской области.

"И я очень верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе, на сегодня на неподконтрольных территориях. В целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, базируясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе", - считает он.

Выборы в органы местного самоуправления в Украине запланированы на последнее воскресенье октября.

Теги: #сша #донбасс #выборы
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