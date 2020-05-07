Политика

10:30 07.05.2020

Порошенко расценил результаты саммита "ЕС - Западные Балканы" как четкий сигнал готовности Евросоюза к дальнейшему развитию

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Порошенко расценил результаты саммита "ЕС - Западные Балканы" как четкий сигнал готовности Евросоюза к дальнейшему развитию

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствовал результаты онлайн-саммита "ЕС - Западные Балканы", который состоялся в онлайн-формате и подчеркнул, что Саммит дал четкие сигналы готовности Евросоюза к дальнейшему развитию, и Украина должна быть частью этого процесса.

"Радует и вдохновляет подтверждение европейской перспективы для Западных Балкан и решение о начале предвступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией. Ведь это четкие сигналы готовности ЕС к дальнейшему развитию и объединения континента, утверждение общих демократических ценностей и противодействия сложным вызовам современности", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом он поздравил премьера Хорватии Андрея Пленковича с успешным результатом председательства Хорватии в Совете ЕС и высказал надежду, что в ближайшее десятилетие все страны Западных Балкан займут свое достойное место в объединенной Европе.

"В этом марафоне Украина не должна отставать. Сегодня как никогда нужны целенаправленная и самоотверженная работа, высокопрофессиональная команда власти, взаимодействие с гражданским обществом и креативным ответственным бизнесом. В ее основе - общие демократические ценности, стратегические национальные интересы Украины, независимость нашего государства, его безопасность и благополучие. Наш путь к успеху - это эффективное внедрение реформ, укрепление демократических институтов и выполнение Соглашения об ассоциации", - отметил политик.

Он отметил, что исповедовал эти принципы во время своей президентской каденции и продолжает продвигать их сейчас с командой "Европейской солидарности" и всеми проевропейскими демократическими украинскими политическими силами. "Только вместе мы вернем Украину к нашему общему европейскому дому", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #ес #порошенко #саммит
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