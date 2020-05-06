Кабмин назначил госсекретаря Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины Владимира Бучко, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Бучко Владимир Анатолиевич – государственный секретарь Министерства инфраструктуры Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Бучко был директором Юридического департамента Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года правительство уволило Андрея Галущака с должности госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины.