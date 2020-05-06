Политика

18:13 06.05.2020

Кабмин назначил госсекретаря Мининфраструктуры

1 мин читать
Кабмин назначил госсекретаря Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины Владимира Бучко, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Бучко Владимир Анатолиевич – государственный секретарь Министерства инфраструктуры Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Бучко был директором Юридического департамента Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года правительство уволило Андрея Галущака с должности госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины.

Теги: #кадры #мининфраструктуры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 06.05.2020
Кабмин назначил замдиректора по экономике и финансам "Энергорынка" Бойко на пост замглавы Минэкоэнерго

Кабмин назначил замдиректора по экономике и финансам "Энергорынка" Бойко на пост замглавы Минэкоэнерго

16:22 06.05.2020
Кабмин снизил дивидендную нагрузку на аэропорты "Борисполь" и "Львов" до 30%

Кабмин снизил дивидендную нагрузку на аэропорты "Борисполь" и "Львов" до 30%

15:02 06.05.2020
Кабмин утвердил перечень закупок лекарств за средства госбюджета

Кабмин утвердил перечень закупок лекарств за средства госбюджета

14:37 06.05.2020
Правительство в среду обнародует принятые ослабления карантина

Правительство в среду обнародует принятые ослабления карантина

14:19 06.05.2020
Кабмин Украины утвердил перечень товаров, на которые на период карантина не распространяется запрет закона "О предотвращении коррупции"

Кабмин Украины утвердил перечень товаров, на которые на период карантина не распространяется запрет закона "О предотвращении коррупции"

14:16 06.05.2020
Кабмин выделит 45,3 млн грн на ликвидацию последствий пожаров на территории Житомирской области

Кабмин выделит 45,3 млн грн на ликвидацию последствий пожаров на территории Житомирской области

14:10 06.05.2020
Правительство Украины выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья нуждающимся в отселении из-за пожаров в Овручском районе Житомирской области

Правительство Украины выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья нуждающимся в отселении из-за пожаров в Овручском районе Житомирской области

13:09 06.05.2020
Саакашвили подтвердил свое планируемое назначение в Национальный совет реформ

Саакашвили подтвердил свое планируемое назначение в Национальный совет реформ

09:16 06.05.2020
Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

23:11 05.05.2020
Ермак инициирует создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти

Ермак инициирует создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТКГ ЕРМАК ОРДЛО

Украина предлагает согласовать расширенный состав делегаций всех сторон в ТКГ и привлечь к работе в подгруппах в качестве приглашенных представителей ОРДЛО и внутренне перемещенных лиц – Ермак

ШМЫГАЛЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

ВЫПЛАТЫ ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС

Местные власти, которые не могут справиться с начислением доплат медикам, должны понести ответственность – Зеленский

ОТГ КОРНИЕНКО ВЫБОРЫ

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРНИЕНКО ВЫБОРЫ

В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина предлагает согласовать расширенный состав делегаций всех сторон в ТКГ и привлечь к работе в подгруппах в качестве приглашенных представителей ОРДЛО и внутренне перемещенных лиц – Ермак

Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Арахамия назвал запрет "Слугам народа" поддерживать инициативы "Евросолидарности" эмоциональной реакцией на "шулерство" последней

Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

В "Голосе" подготовили пакет законопроектов о поддержке ветеранов, семей погибших и пострадавших во время событий Революции достоинства – Василенко

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Депутаты предлагают создать следственную комиссию для оценки состояния "Укрзализныци"

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

Местные власти, которые не могут справиться с начислением доплат медикам, должны понести ответственность – Зеленский

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА