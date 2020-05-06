Политика

17:39 06.05.2020

Кабмин назначил замдиректора по экономике и финансам "Энергорынка" Бойко на пост замглавы Минэкоэнерго

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Кабмин назначил замдиректора по экономике и финансам "Энергорынка" Бойко на пост замглавы Минэкоэнерго

Кабинет министров Украины назначил заместителя директора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок" Юрия Бойко на пост заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Соответствующее решение правительство приняло в среду, сообщила пресс-служба Минэкоэнерго.

Как сообщалось, Бойко имеет опыт работы на разных должностях в энергоснабжающих компаниях "Ривне-" и "Киевоблэнерго". В 2012-2014 г. возглавлял "Черниговоблэнерго", с октября 2014 года работал замдиректора "Энергорынка".

Теги: #бойко #кабмин
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