Кабмин назначил замдиректора по экономике и финансам "Энергорынка" Бойко на пост замглавы Минэкоэнерго

Кабинет министров Украины назначил заместителя директора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок" Юрия Бойко на пост заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Соответствующее решение правительство приняло в среду, сообщила пресс-служба Минэкоэнерго.

Как сообщалось, Бойко имеет опыт работы на разных должностях в энергоснабжающих компаниях "Ривне-" и "Киевоблэнерго". В 2012-2014 г. возглавлял "Черниговоблэнерго", с октября 2014 года работал замдиректора "Энергорынка".