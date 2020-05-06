Политика

16:18 06.05.2020

Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

1 мин читать
Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлера ФРГ Ангела Меркель проведут видеопереговоры 12 мая.

"Переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдут в режиме видеоконференеции 12 мая в 12:00", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что среди вопросов, которые будут обсуждаться во время виртуальной встречи, преодоление эпидемии коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение системных реформ, европейская интеграция, которая является ключевым приоритетом внешней политики Украины, а также вопросы энергетического сектора.

Кроме того, главы правительств коснутся ситуации на Донбассе в контексте сохранения санкций против России.

Теги: #шмыгаль #меркель #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 06.05.2020
Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

14:10 06.05.2020
В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

21:11 04.05.2020
Кулеба обсудил с главой МИД Германии установку монумента погибшим во Второй мировой войне украинцам в Берлине

Кулеба обсудил с главой МИД Германии установку монумента погибшим во Второй мировой войне украинцам в Берлине

21:04 04.05.2020
Министры иностранных дел Украины и Германии обсудили дальнейшую реализацию договоренностей "нормандского формата"

Министры иностранных дел Украины и Германии обсудили дальнейшую реализацию договоренностей "нормандского формата"

14:41 04.05.2020
Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

13:57 04.05.2020
Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов в Украине с 11 мая - Шмыгаль

Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов в Украине с 11 мая - Шмыгаль

13:36 04.05.2020
Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине - Шмыгаль

Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине - Шмыгаль

13:31 04.05.2020
Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

12:33 04.05.2020
Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

14:40 01.05.2020
Рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам – совещание у Зеленского

Рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШМЫГАЛЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

ВЫПЛАТЫ ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС

Местные власти, которые не могут справиться с начислением доплат медикам, должны понести ответственность – Зеленский

ОТГ КОРНИЕНКО ВЫБОРЫ

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРНИЕНКО ВЫБОРЫ

В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

КОСТИН ТКГ ДОНБАСС

Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе - Костин

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия назвал запрет "Слугам народа" поддерживать инициативы "Евросолидарности" эмоциональной реакцией на "шулерство" последней

Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

В "Голосе" подготовили пакет законопроектов о поддержке ветеранов, семей погибших и пострадавших во время событий Революции достоинства – Василенко

Депутаты предлагают создать следственную комиссию для оценки состояния "Укрзализныци"

Кабмин Украины утвердил перечень товаров, на которые на период карантина не распространяется запрет закона "О предотвращении коррупции"

Местные власти, которые не могут справиться с начислением доплат медикам, должны понести ответственность – Зеленский

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

"Слуга народа" против любых барьеров на местных выборах, но выступает за партизацию страны

В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА