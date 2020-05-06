Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлера ФРГ Ангела Меркель проведут видеопереговоры 12 мая.

"Переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдут в режиме видеоконференеции 12 мая в 12:00", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что среди вопросов, которые будут обсуждаться во время виртуальной встречи, преодоление эпидемии коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение системных реформ, европейская интеграция, которая является ключевым приоритетом внешней политики Украины, а также вопросы энергетического сектора.

Кроме того, главы правительств коснутся ситуации на Донбассе в контексте сохранения санкций против России.