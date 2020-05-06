Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

Привезенный 4 и 6 мая в Украину из Китая самолетами ГП "Антонов" гуманитарный груз для украинских медицинских учреждений закупила НАК "Нафтогаз Украины" при поддержке Офиса президента Украины и Министерства здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, доставившую 6 мая в 111,5 тонн груза "Мрию" встречали заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Медицинское оборудование и средства защиты закупила НАК "Нафтогаз Украины" при поддержке Офиса президента и Министерства здравоохранения. Весь перечень техники и материалов согласован с Минздравом и будет бесплатно распределен между медицинскими учреждениями согласно их потребностям", - отмечается в сообщении.

В частности, было приобретено 500 тыс. защитных медицинских костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентгенаппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.

Грузы прибыли двумя рейсами. Первую часть закупленного медицинского оборудования и средств защиты доставил в Украину самолет Ан-22 "Антей" 4 мая. В среду Ан-225 "Мрия" доставил в Украину более 320 тыс. защитных костюмов.

По словам главы "Нафтогаза" Коболева, общая стоимость партии – примерно 0,5 млрд грн.

"Два самолета этой партии уже прибыли в Украину: первый – "Антей", второй – "Мрия" сегодня, третий самолет, как мы ожидаем, должен прибыть к концу этого месяца. Основной груз – костюмы – прибыли именно сегодня. И мы очень надеемся, что с помощью наших партнеров – Минздрава – мы сможем эффективно и быстро развезти этот груз по всей стране именно в те больницы, которые были определены Мниздравом и которые нуждаются в средствах защиты", - отметил он.

Коболев напомнил, что ранее "Нафтогаз" выделил более 12 млн грн на приобретение различных средств защиты, которые были закуплены у украинских производителей.

"Но партию такого масштаба, а мы говорим о 500 тыс. защитных костюмов, пока в Украине произвести и приобрести, к сожалению, невозможно. Поэтому мы обратились к нашим давним партнерам – это китайские государственные корпорации, и нам удалось договориться о поставках в относительно короткий срок такой партии", - рассказал он.

Коболев выразил благодарность президенту Украины, правительству и Минздраву, которые помогли с определением перечня необходимых товаров и с письмами поддержки в Китай.

Замглавы ОП Юлия Соколовская отметила, что совместные усилия и единство в борьбе с коронавирусной инфекцией дают свои результаты. "Сегодня в Украине примерно в 20 раз меньше случаев заболевания, чем в Испании, и в 12 раз меньше, чем в России. Во-первых, мы очень вовремя ввели карантинные меры и не допустили перегрузки больниц. И приложили все усилия совместно со всеми партнерами, чтобы обеспечить медучреждения средствами индивидуальной защиты и оборудованием", - указала она.

Главсанврач Ляшко добавил, что, кроме средств защиты, "Нафтогаз" закупил медицинское оборудование, которое поможет диагностировать и своевременно выявлять осложнения.

"У этого груза две составляющие. Первая – это защита медперсонала, который мы должны уберечь. Вторая составляющая – это оборудование, которое поедет в наши инфекционные больницы, и это замечательная инвестиция в медицинскую инфраструктуру Украины", - отметила замглавы Минздрава Шаталова.

После завершения санитарно-эпидемиологических процедур состоится разгрузка борта и перемещение медсредств на склад. В ближайшее время они будут распределены между медицинскими учреждениями Украины в качестве благотворительной помощи. Список учреждений, которые получат оборудование и защитные средства, формируется по результатам консультаций с Минздравом и руководством областей. Доставка груза будет происходить за счет НАК "Нафтогаз Украины".