Арахамия назвал запрет "Слугам народа" поддерживать инициативы "Евросолидарности" эмоциональной реакцией на "шулерство" последней

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил достоверность своего сообщения во внутреннем фракционном чате о том, что не следует поддерживать законопроект депутатов из фракции «Европейская солидарность» о страховании медиков, а проголосовать за альтернативный законопроект.

«Я не возражаю…у меня (была – ИФ) эмоциональная реакция», - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве.

Говоря о подоплеке своего сообщения во внутреннем чате, он выразил удивление тем, что депутаты из «Европейской солидарности» вопреки достигнутой ранее договоренности инициировали проведение внеочередного заседания парламента в четверг (7 мая – ИФ-У) и предложили повестку дня с законопроектами о тестировании и страховании медиков.

По словам Арахамии, у него была договоренность с сопредседателем «Европейской солидарности» Артуром Герасимовым, что «Слуга народа» поддержит их законопроекты, если они будут в повестке дня внеочередного заседания 12 мая.

Он считает, что «Европейская солидарность», заявляя о достигнутых договоренностях глав фракций при сборе подписей в поддержку внеочередного заседания, ввела в заблуждение депутатов.

«Это неправда. У нас есть чат глав фракций … Мы всегда в чате разговариваем. Спросите Герасимова, где в чате главы фракций это подтвердили? Но это просто шулерство», - отметил Арахамия.

По мнению политика, подобные действия негативно отразятся на работе парламента, поскольку многие вопросы решаются благодаря доверию.

«Если доверие нарушено, то люди будут включать «бюрократию» и говорить: пока не будет письма, я не буду ничего делать. Ну это просто сейчас испортит эффективную работу парламента. Поэтому у меня реальная эмоциональная реакция на это», - сказал глава фракции.

Поясняя, почему необходимо проводить заседание парламента только 12 мая, Арахамия сказал: «Мы знаем точно, тот, кто приедет в четверг на заседание, во вторник не явится в парламент».

Ранее СМИ обнародовали скан сообщения Арахамии своим коллегам во внутреннем чате фракции, в котором среди прочего шла речь о том, чтобы депутаты «Слуги народа» впредь не ставили свои подписи под инициативами «Европейской солидарности».

Как сообщалось, внеочередные заседания Верховной Рады по инициативе депутатов состоятся 7 и 12 мая.

Инициативу «Европейской солидарности» о проведении заседания внеочередного заседания 7 мая поддержали и несколько депутатов из «Слуги народа».