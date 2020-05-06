Политика

15:50 06.05.2020

Арахамия назвал запрет "Слугам народа" поддерживать инициативы "Евросолидарности" эмоциональной реакцией на "шулерство" последней

2 мин читать
Арахамия назвал запрет "Слугам народа" поддерживать инициативы "Евросолидарности" эмоциональной реакцией на "шулерство" последней

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил достоверность своего сообщения во внутреннем фракционном чате о том, что не следует поддерживать законопроект депутатов из фракции «Европейская солидарность» о страховании медиков, а проголосовать за альтернативный законопроект.

«Я не возражаю…у меня (была – ИФ) эмоциональная реакция», - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве.

Говоря о подоплеке своего сообщения во внутреннем чате, он выразил удивление тем, что депутаты из «Европейской солидарности» вопреки достигнутой ранее договоренности инициировали проведение внеочередного заседания парламента в четверг (7 мая – ИФ-У) и предложили повестку дня с законопроектами о тестировании и страховании медиков.

По словам Арахамии, у него была договоренность с сопредседателем «Европейской солидарности» Артуром Герасимовым, что «Слуга народа» поддержит их законопроекты, если они будут в повестке дня внеочередного заседания 12 мая.

Он считает, что «Европейская солидарность», заявляя о достигнутых договоренностях глав фракций при сборе подписей в поддержку внеочередного заседания, ввела в заблуждение депутатов.

«Это неправда. У нас есть чат глав фракций … Мы всегда в чате разговариваем. Спросите Герасимова, где в чате главы фракций это подтвердили? Но это просто шулерство», - отметил Арахамия.

По мнению политика, подобные действия негативно отразятся на работе парламента, поскольку многие вопросы решаются благодаря доверию.

«Если доверие нарушено, то люди будут включать «бюрократию» и говорить: пока не будет письма, я не буду ничего делать. Ну это просто сейчас испортит эффективную работу парламента. Поэтому у меня реальная эмоциональная реакция на это», - сказал глава фракции.

Поясняя, почему необходимо проводить заседание парламента только 12 мая, Арахамия сказал: «Мы знаем точно, тот, кто приедет в четверг на заседание, во вторник не явится в парламент».

Ранее СМИ обнародовали скан сообщения Арахамии своим коллегам во внутреннем чате фракции, в котором среди прочего шла речь о том, чтобы депутаты «Слуги народа» впредь не ставили свои подписи под инициативами «Европейской солидарности».

Как сообщалось, внеочередные заседания Верховной Рады по инициативе депутатов состоятся 7 и 12 мая.

Инициативу «Европейской солидарности» о проведении заседания внеочередного заседания 7 мая поддержали и несколько депутатов из «Слуги народа».

Теги: #евросолидарность #слуга_народа #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 06.05.2020
"Слуга народа" против любых барьеров на местных выборах, но выступает за партизацию страны

"Слуга народа" против любых барьеров на местных выборах, но выступает за партизацию страны

13:17 06.05.2020
В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

18:31 05.05.2020
Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая

Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая

18:10 05.05.2020
"Слуга народа" просит КС растолковать слова "достойные условия жизни" из преамбулы Конституции

"Слуга народа" просит КС растолковать слова "достойные условия жизни" из преамбулы Конституции

17:01 05.05.2020
Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

14:44 05.05.2020
"Евросолидарность" инициирует внеочередное заседание Рады, депутаты намерены рассмотреть законопроект о страховании медиков

"Евросолидарность" инициирует внеочередное заседание Рады, депутаты намерены рассмотреть законопроект о страховании медиков

14:08 04.05.2020
В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

10:06 03.05.2020
Порошенко: фракция Зеленского единственная в парламенте не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании

Порошенко: фракция Зеленского единственная в парламенте не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании

18:53 02.05.2020
5000 продуктовых наборов, предназначенных для поддержки наиболее уязвимых групп людей собрали в "Европейской солидарности"

5000 продуктовых наборов, предназначенных для поддержки наиболее уязвимых групп людей собрали в "Европейской солидарности"

18:39 30.04.2020
Потураев: Мы должны серьезно подумать, как украинские медиа переживут "коронакризис"

Потураев: Мы должны серьезно подумать, как украинские медиа переживут "коронакризис"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШМЫГАЛЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

ВЫПЛАТЫ ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС

Местные власти, которые не могут справиться с начислением доплат медикам, должны понести ответственность – Зеленский

ОТГ КОРНИЕНКО ВЫБОРЫ

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРНИЕНКО ВЫБОРЫ

В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

КОСТИН ТКГ ДОНБАСС

Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе - Костин

ПОСЛЕДНЕЕ

Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

В "Голосе" подготовили пакет законопроектов о поддержке ветеранов, семей погибших и пострадавших во время событий Революции достоинства – Василенко

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Депутаты предлагают создать следственную комиссию для оценки состояния "Укрзализныци"

Кабмин Украины утвердил перечень товаров, на которые на период карантина не распространяется запрет закона "О предотвращении коррупции"

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

Местные власти, которые не могут справиться с начислением доплат медикам, должны понести ответственность – Зеленский

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА