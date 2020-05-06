В "Голосе" подготовили пакет законопроектов о поддержке ветеранов, семей погибших и пострадавших во время событий Революции достоинства – Василенко

В партии "Голос" подготовили пакет законопроектов о поддержке ветеранов, семей погибших и пострадавших во время событий Революции достоинства, сообщила народный депутат одонименной фракции Леся Василенко.

"Война и события Майдана изменили не только жизнь страны, но и вложили новый смысл в слово "ветеран"…. Появились и новые современные потребности у наших защитников, которые вернулись с войны и которым необходимы социальная адаптация, психологическая и медицинская поддержка, новые льготы, четкое определение их статуса. Все это учитывает наш пакет законопроектов", - рассказала Василенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам народного депутата, над подготовкой законопроектов совместно работали ветераны, члены семей погибших воинов, пострадавшие на Майдане и "Юридическая сотня" (группа юристов-волонтеров – ИФ).

"Мы хотим осовременить понятие "ветеран", предоставить официальный статус членам семей, потерявших близких на войне на востоке Украины, и тем, кто пострадал во время Революции достоинства", - отметила Василенко.

Народный депутат сообщила, что законопроекты дают четкое определение статусов ветеранов, семей погибших воинов и пострадавших во время событий Революции достоинства. Они предусматривают сохранение льгот для ветеранов и предоставления дополнительной поддержки, согласно реальным потребностям, таким как медицинские услуги, кредиты на жилье, на открытие собственного дела, возможность получить дополнительное или высшее образование.

Василенко подчеркнула, что законопроекты будут способствовать повышению уровня защиты семей, потерявших близких в российско-украинской войне.

"Поддержка ветеранов - это не о льготах. Это о национальной безопасности", - подчеркнула Василенко.