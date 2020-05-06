Политика

14:43 06.05.2020

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

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Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует реконструировать 210 приемных отделений больниц по всей стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы планируем реконструкцию и наполнение оборудованием 210 приемных отделений больниц. Средства нашего крупнейшего налогоплательщика НАК "Нафтогаз Украины" напрямую пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей стране. Речь идет о проекте на сумму, по меньшей мере, 6 млрд грн",- сказал он в ходе заседания правительства.

Теги: #нафтогаз #шмыгаль
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