Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует реконструировать 210 приемных отделений больниц по всей стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы планируем реконструкцию и наполнение оборудованием 210 приемных отделений больниц. Средства нашего крупнейшего налогоплательщика НАК "Нафтогаз Украины" напрямую пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей стране. Речь идет о проекте на сумму, по меньшей мере, 6 млрд грн",- сказал он в ходе заседания правительства.