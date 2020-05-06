Политика

14:31 06.05.2020

Депутаты предлагают создать следственную комиссию для оценки состояния "Укрзализныци"

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Депутаты предлагают создать следственную комиссию для оценки состояния "Укрзализныци"

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3432, который предлагает создать временную следственную комиссию из 13 депутатов для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", а также расследования возможных нарушений законодательства менеджментом предприятия.

Согласно тексту документа, инициатором проекта выступила народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа"), которую также предлагается избрать главой комиссии. Ее заместителем предлагается избрать нардепутата Константина Бондарева (ВО "Батькивщина").

В состав следственной комиссии предлагается включить восемь народных депутатов от партии "Слуга народа": Олега Арсенюка, Владимира Иванова, Сергея Колебошина, Валерия Колюха, Алексея Кузнецова, Игоря Мудрия, Евгения Пивоварова и Павла Якименко, - а также Федора Христиненко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Игоря Колыхаева из депутатской группы "За будущее" и Александра Сухова из депутатской группы "Доверие".

В тексте пояснительной записки к документу говорится, что с начала 2017 года по настоящее время в АО "Укрзализныця" происходит резкое ухудшение производственной дисциплины. А в 2018 и 2019 годах был принят ряд регламентных документов, по которым УЗ "была практически выведена под управление иностранцев, а государство фактически потеряло возможность непосредственного управления".

При этом отмечается, что, по информации СМИ, реформа "Укрзализныци" не происходит, экономические показатели ухудшаются, ситуация с преодолением коррупции не улучшается.

"Есть основания считать, что бездеятельность и непрофессионализм руководителей органов управления "Укрзализныци" с 2017 года по настоящее время привел к значительному ухудшению техсостояния предприятия и снижению основных производственных показателей, что в свою очередь дает основания считать, что финансовые отчеты являются недостоверными, а предприятие имеет отрицательные финансовые показатели и несет убытки", - акцентируется в пояснительной записке.

Таким образом, основными задачами следственной комиссии предлагается определить:

- проверку и оценку состояния АО "Укрзализныця";

- проверку фактов касательно возможной бездеятельности и нарушений законодательства органами управления УЗ;

- разработку предложения Верховной Раде, Кабинету министров на основании результатов расследования;

- инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины.

Срок действия следственной комиссии предлагается определить на 12 месяцев со дня принятия постановления.

Теги: #верховная_рада #укрзализныця
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