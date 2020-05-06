Политика

14:19 06.05.2020

Кабмин Украины утвердил перечень товаров, на которые на период карантина не распространяется запрет закона "О предотвращении коррупции"

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Кабмин Украины утвердил перечень товаров, на которые на период карантина не распространяется запрет закона "О предотвращении коррупции"

Кабинет министров Украины утвердил перечень товаров, на которые на период карантина не распространяется запрет на получение льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотренный законом "О предотвращении коррупции".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, законом "О предотвращении коррупции" предусмотрено, что государственным органам и органам местного самоуправления запрещается получать от физических, юридических лиц безвозмездно денежные средства или иное имущество, нематериальные активы, имущественные преимущества, льготы или услуги, кроме случаев, предусмотренных законами или действующими международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Данным решением правительство утвердило перечень товаров, на которые в период карантина не распространяется данный запрет, и которые добровольно переданы Министерству здравоохранения либо другому центральному органу исполнительной власти, которые реализуют госполитику в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия населения, контроля качества лекарственных средств, региональным структурным подразделениям по вопросам здравоохранения.

В данный перечень вошли лекарственные средства для предоставления медпомощи больным коронавирусом, дезинфекционные средства и антисептики, медицинское оборудование для учреждений, которые предоставляют помощь больным коронавирусом, средства индивидуальной защиты, изделие для скрининга больных коронавирусом, а также ряд других медицинских материалов.

Теги: #товары #коррупция #кабмин
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