Политика

13:20 06.05.2020

"Слуга народа" против любых барьеров на местных выборах, но выступает за партизацию страны

2 мин читать
"Слуга народа" против любых барьеров на местных выборах, но выступает за партизацию страны

Парламентская фракция и партия "Слуга народа" выступает против любых ограничений для партий и кандидатов на участие в местных выборах, заявил председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Позиция партии и фракции "Слуга народа" такова: мы категорически против всех барьеров (на местных выборах – ИФ-У) 2/3 (количество округов, на которых должны быть представлены партии – ИФ-У), о которых говорят, 5% (проходной барьер для партии на национальном уровне, чтобы получить места в местных органах самоуправления – ИФ-У), о которых говорят. Мы уже в первом чтении проголосовали существенное снижение залогов для того, чтобы сделать этот процесс более доступным. Мы против того, хотя нам это вменяют, чтобы мэры были представителями партий. Они могут быть самовыдвиженцами, беспартийными, потому что это местное самоуправление. Реформа децентрализации очень важна, мы ее полностью поддерживаем", - сказал Арахамия в среду на брифинге у здания Верховной Рады.

По словам председателя фракции и его заместителя Александра Корниенко, единственное, чего могут коснуться изменения, помимо технических моментов улучшения текста Избирательного кодекса - это уменьшение порога партийных выборов с населенных пунктов, где проживает более 90 тысяч жителей до тех, где проживает более 10 тысяч человек.

"Все-таки нам нужно двигаться к партизации страны, мы давно за это выступаем. У нас есть государственное финансирование партий. Необходимо постепенно спускаться ниже уровня области: в города, в маленькие посёлки и строить там партийную структуру. В сельских и поселковых советах останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения. Это наша принципиальная позиция - местное самоуправление должно быть представлено своими представителями, за которых голосовали люди", - добавил нардеп Александр Корниенко.

Помимо этого, по словам руководителя партии "Слуга народа", в Избирательный кодекс будут внесены временные изменения, которые позволят в условиях кризиса профинансировать местные выборы. Предполагается сокращение расходов на рекламу и эфиры в местных СМИ.

Теги: #слуга_народа #выборы #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 06.05.2020
На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

13:39 06.05.2020
В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

13:17 06.05.2020
В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

22:04 05.05.2020
Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

18:31 05.05.2020
Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая

Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая

18:10 05.05.2020
"Слуга народа" просит КС растолковать слова "достойные условия жизни" из преамбулы Конституции

"Слуга народа" просит КС растолковать слова "достойные условия жизни" из преамбулы Конституции

15:53 05.05.2020
В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

14:35 05.05.2020
Экспертная инициатива "25 октября" будет оценивать подготовку и проведения местных выборов в Украине

Экспертная инициатива "25 октября" будет оценивать подготовку и проведения местных выборов в Украине

10:11 05.05.2020
Администрация США предупредила о возможном, по ее мнению, вмешательстве РФ в президентские выборы 2020г

Администрация США предупредила о возможном, по ее мнению, вмешательстве РФ в президентские выборы 2020г

08:20 05.05.2020
Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года

Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОТГ КОРНИЕНКО ВЫБОРЫ

На выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней

ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРНИЕНКО ВЫБОРЫ

В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

КОСТИН ТКГ ДОНБАСС

Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе - Костин

КАРАНТИН РАДА АРАХАМИЯ

Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая

БОРРЕЛЛЬ ЕС ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КОРОНАВИРУС

Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили подтвердил свое планируемое назначение в Национальный совет реформ

Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО

Экспертный совет с участием ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей – Ермак

Сейм Литвы призывает ЕС к санкциям против Минска и Москвы в связи со строительством БелАЭС

После повышения статуса украинской делегации в ТКГ возможно усиление давления для выполнения Украиной Минских соглашений в одностороннем порядке - Наливайченко

Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе - Костин

От перестановки переговорщиков в ТКГ Путин не меняется - нардеп Гончаренко

Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

Указ Зеленского о составе ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины - Рахманин

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады в четверг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА