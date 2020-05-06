Политика

13:17 06.05.2020

В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

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В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

В "Слуге народа" не теряют надежду на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса, заявляет первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

"Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком (глава Офиса президента Украины – ИФ-У), что это (местные выборы – ИФ-У) произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому шло", - сказал Корниенко на брифинге в среду в Киеве.

Он напомнил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся в последнее воскресенье октября.

"Согласно Конституции, выборы состоятся 25 октября 2020 года", - подчеркнул Корниенко, добавив, что разговоры "об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег" являются инсинуациями.

"Страна может начинать к ним готовится… И мы тоже будем к ним готовиться", - отметил народный депутат.

Теги: #слуга_народа #корниенко #ордло #выборы
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