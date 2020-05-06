Политика

13:09 06.05.2020

Саакашвили подтвердил свое планируемое назначение в Национальный совет реформ

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Саакашвили подтвердил свое планируемое назначение в Национальный совет реформ

Бывший президент Грузии (2004-2013 гг.), экс-глава Одесской областной государственной администрации Михэил Саакашвили будет назначен на должность председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщает издание "Deutsche Welle" со ссылкой на слова Саакашвили.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - уточнил Саакашвили в комментарии DW в среду, 6 мая, в ответ на просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ.

Отмечается, что при этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность, однако по данным СМИ, это может произойти уже в среду.

Как сообщалось, ранее Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

Позже посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг.

Теги: #саакашвили #кадры
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