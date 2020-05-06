Политика

12:28 06.05.2020

Экспертный совет с участием ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей – Ермак

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Экспертный совет с участием ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что спекуляции о якобы обязательности рассмотрения резонансных уголовных дел создаваемым при президенте Украины Экспертным советом с участием ветеранов не имеют никакого отношения к действительности.

"Совет никоим образом не подменяет собой функцию следствия или суда, не будет давать оценку никаким доказательствам или фактическим обстоятельствам конкретного дела", - сказал он комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Ермак уточнил, что в рамках этого экспертного совета возможно обсуждение резонансных расследований, которые ведут украинские правоохранители.

"Всё, что больше всего беспокоит общество, мы можем, и будем обсуждать. Но это будут общественные обсуждения с участием общественных авторитетов, которые не могут, и не будут влиять на деятельность правоохранительной системы. Люди имеют право привлечь внимание власти к несправедливости, к нарушению законодательства, привлечь к обсуждению важных для всего общества тем. Для этого и создан совет. Как место обсуждения. Но без политических мотивов и без всякого давления на следствие", - подчеркнул он.

Ермак указал, что основная цель создания Экспертного совета с участием ветеранов – обсуждение всех общественных проблем, которые беспокоят участников боевых действий.

По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского крайне важно более тесно сотрудничать с ветеранами и выстроить системный диалог.

"Для нас важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройству, обеспечению жильем и другим социальным вопросам. Но мы планируем обсуждать и другие темы, которые беспокоят участников боевых действий и бывших военных. Важно их мнение о реформе украинского войска, об оборонных программах, о качестве других реформ", - отметил Ермак.

Как сообщалось, 4 мая руководитель Офиса президента Ермак в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, отметил, что гражданское общество имеет право задавать власти вопросы по таким уголовным делам, как в случае с экс-народным депутатом Татьяной Черновол, но это должно происходить в рамках диалога и обсуждения, и не мешать правосудию.

"В ближайшее время, при содействии Офиса президента, начнет работать общественный совет, который будет состоять из настоящих героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются такой совестью нашей нации. И все такие дела, как в отношении госпожи Черновол, будут, в том числе, выноситься на общественное обсуждение этого совета", - сказал он.

По мнению Ермака, общество имеет право задавать подобные вопросы, но, не мешая правосудию, путем общественного диалога, и без использования любых политических мотивов.

Теги: #ветераны #ермак
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