Политика

11:55 06.05.2020

Украинские пехотинцы продолжают выполнять сложные задачи на линии столкновения и дают достойный отпор российскому агрессору – Зеленский

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Украинские пехотинцы продолжают выполнять сложные задачи на линии столкновения и дают достойный отпор российскому агрессору – Зеленский

Президент Украины поздравил украинских воинов-пехотинцев с их профессиональным праздником Днем пехоты и отметил их большой вклад в защиту территориальной целостности страны.

"Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов, которые составляют основу механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины. Быть пехотинцами нелегко, ведь именно на ваши плечи война возлагает наибольшее бремя испытаний и трудностей. Именно вы первыми становитесь на пути врага, отражаете его атаки и решительно продвигаетесь навстречу опасности, борясь для нашего государства за то, что принадлежит ему по праву", - говорится в поздравлении на сайте главы государства в среду.

Зеленский указал, что и в день своего профессионального праздника украинская пехота продолжает уверенно выполнять сложные задачи на линии боевого столкновения, дает достойный отпор российскому агрессору, сдерживает его вооруженные провокации и коварные обстрелы.

"От имени Украинского народа выражаю искреннюю благодарность личному составу и ветеранам пехоты за добросовестное выполнение конституционного долга, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины. В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память!", - отметил президент.

Зеленский убежден, что украинские пехотинцы и в дальнейшем будут надежно защищать свободу и независимость государства.

"Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед во имя Отчизны. Слава украинским воинам-пехотинцам! Слава Украине!", - говорится в поздравлении.

Теги: #оос #зеленский
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