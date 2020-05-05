Политика

19:55 05.05.2020

После повышения статуса украинской делегации в ТКГ возможно усиление давления для выполнения Украиной Минских соглашений в одностороннем порядке - Наливайченко

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После повышения статуса украинской делегации в ТКГ возможно усиление давления для выполнения Украиной Минских соглашений в одностороннем порядке - Наливайченко

Расширение состава украинской делегации и повышение ее статуса в Трехсторонней контактной группе по Донбассу может повлечь за собой усиление давления на Украину по выполнению минских договоренностей в одностороннем порядке, считает народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

"После такого решения сам президент (Украины Владимир Зеленский – ИФ-У) и его представители… могут столкнуться с одной опасностью. Эта опасность называется усиление давления как на президента Зеленского, так и на Украину для выполнения в одностороннем порядке, так называемых, минских договоренностей", - сказал Наливайченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что обращает на это внимание не случайно, поскольку "хорошо разобрался с ситуацией по коммюнике, подписав которое в Париже, президент Зеленский подтвердил полную преданность выполнению минских договоренностей".

Народный депутат отметил, что сегодняшний указ президента "поднял уровень представительства украинской делегации ТКГ в Минске", поскольку в нее вошли и главы парламентских комитетов (народные депутаты фракции "Слуга народа"), вице-премьер-министр и другие представители исполнительной власти.

"По состоянию на сегодня единственное, что сделала Украина и президент - это подняли в одностороннем порядке уровень представительства и статус украинской делегации", - отметил депутат.

По мнению Наливайченко, после более чем 120 встреч ТКГ необходимо было, прежде всего, услышать отчет о работе делегации.

"Логика любого государственника – отчет сначала получить … Что было не так с украинской стороны, по каким директивам работали, что именно не сработало и тогда уже разобраться… Я, как бывший дипломат, говорю: если переговорник не справился с переговорами, то его меняют, а не расширяют состав делегации", - отметил Наливайченко.

Народный депутат подчеркнул, что впервые в истории Украины создана такая "смешанная" делегация, в составе которой и руководители (главы комитетов) законодательного органа и представители правительства, а самого президента представляет второй президент страны Леонид Кучма.

"Это было бы возможно и оправдано, если бы появились новое соглашение, новый план действий по деоккупации и освобождению от оккупации оккупированных территорий. Но это не озвучено", - отметил Наливайченко.

Он также добавил, что расширение состава украинской делегации в ТКГ потребует и увеличенич расходов на ее содержание.

"А какой бюджет теперь будет для обеспечения такой большой делегации, организации поездок в Минск? Тут даже только транспортные расходы взять – в Минск и назад (в Киев – ИФ-У), представьте себе …", - сказал Наливайченко.

Теги: #состав #ткг #батькивщина
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