Политика

19:14 05.05.2020

Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе

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Повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений урегулировать ситуацию на Донбассе

Новый представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") отмечает, что повышение уровня делегации Украины в ТКГ является четким сигналом России и ОБСЕ, а также международным партнерам о серьезности намерений краины урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Мы идем по направлению использования всех возможностей, чтобы достичь мирного урегулирования ситуации на Донбассе. И пока есть возможность для переговоров, Украина будет эти переговоры вести. Повышение уровня украинской делегации – это четкий сигнал остальным участникам Трехсторонней контактной группы, это Российская Федерация и ОБСЕ, так и тем международным партнерам, которые поддерживают Украину в ее борьбе за свою территориальную целостность", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Костин указал, что повышение уровня делегации Украины в ТКГ демонстрирует серьезность намерений украинской стороны и готовность, если будет достигнуты хотя бы принципиальные договоренности соответствующего уровня, перейти к формальной реализации таких договоренностей.

"Политическая подгруппа занимается не только вопросами закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но и вопросами организации местных выборов, которые должны пройти в соответствии с законами и Конституцией Украины, и очень чувствительными вопросами, которые относятся к амнистии и помилованию, о чем также говорится в Минских договоренностях", - отметил он.

Теги: #костин #ткг #донбасс
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