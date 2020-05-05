Политика

18:31 05.05.2020

Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая

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Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал постановление, согласно которому Верховная Рада восстановит работу согласно календарному плану с 18 мая 2020 года.

Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады во вторник.

Согласно тексту документа, Раде предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина» и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом 3 сессии.

Теги: #карантин #рада #арахамия
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