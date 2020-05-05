"Слуга народа" просит КС растолковать слова "достойные условия жизни" из преамбулы Конституции

В Конституционный суд (КС) Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов относительно официального толкования положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины, а именно слов "достойных условий ее жизни".

"Сегодня, 5 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что текст данного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Так, народные депутаты просят суд пояснить, какие условия жизни человека следует считать достойными, что есть показателем достойных условий жизни в системной их связи с положениями ч.2 ст.3, ч.4 ст.13, ч.5 ст.17 Конституции Украины.

Привлечь к участию в указанном конституционном производстве нардепы просят главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нового представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галину Третьякову.