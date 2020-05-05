Политика

17:07 05.05.2020

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады в четверг

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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады в четверг

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в четверг, 7 мая, сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Заседание созвано по инициативе 156 народных депутатов фракций "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членов депутатских групп "За будущее" и "Довира" при поддержке 4 парламентариев от "Слуги народа".

Своим распоряжением Разумков созвал заседание в четверг, 7 мая, на 14:00.

В повестке дня заседания два законопроекта: №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19" и №3376 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней)".

Теги: #разумков #рада #заседание
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