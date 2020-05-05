Политика

17:05 05.05.2020

Американские сенаторы запросили у Госдепа документы об увольнении Шокина

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30 апреля два сенатора-республиканца направили запрос в Государственный департамент с просьбой о встрече с ключевыми сотрудниками Госдепа, которые фигурировали в расследовании дела Burisma Holdings, украинской энергетической компании, в которой работал сын вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден, сообщает  Washington Examiner.

В письме сенатора от штата Висконсин Рона Джонсона, председателя Комитета по вопросам внутренней безопасности и сенатора Айовы Чака Грассли, председателя финансового комитета, речь идет о том, что они хотят найти протоколы опроса свидетелей и документы, касающиеся увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

В своем письме государственному секретарю Майку Помпео Джонсон и Грассли написали: «Бывший вице-президент Байден ранее говорил, что хочет увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Когда правительство Соединенных Штатов определило, что Шокина следует устранить? Пожалуйста, объясните обоснование этого решения, как и когда об этом решении было сообщено украинскому правительству».

Сенаторы Джонсон и Грассли также просят предоставить им протоколы опросов посла США в Словакии Бридгетта Бринка и посла США в Греции Джеффри Пайетта , который ранее был послом в Украине. Отдельно сенаторы хотят пообщаться и с заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом и сотрудницей Государственного департамента Элизабет Зентос.

Также Джонсон и Грассли требуют предоставить им записи, включая стенограммы звонков и доклады, связанные с телефонными звонками тогдашнего вице-президента Байдена  и  Порошенко, начиная с марта 2015 по апрель 2016 года. Они попросили предоставить все материалы и протоколы опроса не позднее 14 мая.

Шокин, которого бывший президент Петр Порошенко уволил в марте 2016 года, примерно через год пребывания в должности, утверждает, что он был отстранен из-за расследования получения выгоды Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который занимал должность в руководстве Бурисмы с 2014 по 2019 год.

Теги: #байден
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