Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

Сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность», экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко считает изменения в составе ТКГ продолжением легитимизации самопровозглашенных республик.

«Это продолжение легитимизации «республик», новый шаг к реализации сценария Кремля о «прямом диалоге с Донецком и Луганском». Почему? Потому что в переговорную группу официально вводятся представители исполнительной власти на уровне вице-премьера и заместителей министров. Тем самым поднимая статус так называемых «представителей» ОРДЛО, которые сидят в Минске как приглашенные, а не участники», - написала Геращенко во вторник в Фейсбуке.

По ее словам, тактика Москвы - снижать статус, демонстрируя, что россияне там только модераторы, а не непосредственные участники и ответственные за войну.

«Присутствие в Минске руководителей профильных комитетов ВР также позволит РФ и их марионеткам более громко говорить о «согласовании украинского законодательства с ОРДЛО». Нас упорно толкают к местным выборам под дулами автоматов в октябре 2020г на Донбассе. И это будут псевдовыборы, конечно, но они помогут Москве снять санкции», - отметила депутат.

Геращенко подчеркнула, что нынешняя власть получила от предыдущей сильную переговорную позицию, и обидно каждый день наблюдать, «медленное продвижение нарративов Кремля о «внутреннем конфликте».

«Жаль, что нынешние участники переговорного процесса или этого не осознают, или делают вид, что не понимают, как подобными идеями и движениями легитимизируют эту тактику Кремля. Понимаю вопрос, что я также была в минской группе. Да, как уполномоченный президента по мирному урегулированию на Донбассе, только в этой ипостаси. В дипломатии и переговорах детали имеют значение. Дилетантам это трудно понять», - написала она.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Мережко (заместитель главы делегации).

Также в состав делегации вошли ряд заместителей министров и народных депутатов Украины.